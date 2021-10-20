В Свердловской области в мессенджерах распространяют фейк о вакцинации от коронавируса

Фейковое сообщение о вакцинации распространяют в мессенджерах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в мессенджерах распространяют фейк-опрос о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Речь идет о рассылке сообщения с якобы предостережением от полиции, которое на самом деле силовики не распространяли.

- Отделами полиции, расположенными в муниципальных образованиях Свердловской области, просьб о распространении такого предостережения никуда не направлялось. По имеющейся информации подобные информационные утки распространялись и в других регионах нашей страны, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции попросили свердловчан быть осторожнее с подобными рассылками, так как это могут быть действия мошенников. Также полицейские в очередной раз обратили внимание, что правоохранительные органы никогда не просят по телефону совершить какую-либо финансовую операцию, либо предоставить персональные данные человека.

- Органы правопорядка призывают граждан: кем бы не представлялись неизвестные (сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или любых других ведомств), которые могут звонить с подменных телефонных номеров государственных ведомств, - не сообщать им никаких данных, связанных с банковскими счетами, не оформлять с их помощью кредиты, а самое главное – не перечислить никогда и никому свои деньги, - отметил Валерий Горелых.