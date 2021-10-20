«Билайн.Поиск»: решение на основе BigData, которое поможет искать людей

Фото: пресс-служба билайн

Оператор билайн запустил решение для организаций, занимающихся поиском пропавших и потерявшихся людей (как детей, так и взрослых) - платформа «Билайн.Поиск» для помощи в поиске пропавших и потерявшихся людей с использованием технологии анализа больших данных. Разработка позволяет быстро находить потенциальных свидетелей, а также людей, которые могут обладать дополнительной информацией о пропавшем человеке.

С помощью технологий билайн поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отправляет смс потенциальным свидетелям, которые определяются с помощью анализа больших данных. В сообщении содержатся данные о пропавшем человеке с фотографией, приметами, возрастом и телефоном горячей линии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», по которому можно сообщить информации о пропавшем.

- Оператор билайн - один из лидеров рынка больших данных в России. Мы запустили множество продуктов и сервисов, которыми пользуются крупнейшие бренды и государственные заказчики. Помимо коммерческих услуг для наших B2B клиентов мы используем телекоммуникационные технологии для решения масштабных социальных задач. Одна из них – построение системы поиска и спасения пропавших и потерявшихся людеи в масштабах всеи страны в сотрудничестве с поисковым отрядом «ЛизаАлерт», - рассказал директор по продуктам и технологиям больших данных Константин Романов.

- Наши сервисы помогают оперативно организовать поисковые операции, привлечь волонтеров, обеспечить быстрыи обмен информациеи о пропавших людях. С запуском решения «Билайн.Поиск» мы помогаем отряду оперативно отправлять сообщения о поисковой операции именно тем абонентам, кого алгоритмы больших данных рассматривают как потенциальных свидетелей и кто дал согласие на получение информационных материалов при заключении абонентского договора или в процессе его исполнения. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем.

- В поиске людей самый ценный ресурс – время. Поэтому любой сервис, который помогает его экономить критически важен для нас. «Билайн.Поиск» позволит нам в разы быстрее находить людей, которые потенциально могут обладать информацией о пропавших людях и связываться с ними, практически не привлекая к этой работе человека. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с билайн развивается и компания регулярно предлагает нам новые сервисы на основе самых современных технологий, которые помогают нам в нашей работе, - пояснил председатель поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт Григорий Сергеев.

Бренд билайн является многолетним партнером ЛизаАлерт, с 2012 года развивая и внедряя инфраструктурные решения для работы отряда. Так в 2011 году была создана Федеральная горячая линия 8-800-700 54 52 для приема заявок и свидетельств о пропавших. Это дало толчок развитию деятельности отряда в регионах: буквально за два года региональные отделения появились в 52 городах.

Была создана система смс-информирования людей о поисках рядом: на сегодняшний день к ней подключено 72 000 человек по всей России. Подписаться на оповещения могут абоненты всех операторов. Сервис доступен по ссылке