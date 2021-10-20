В районе Южного автовокзала снесут частный сектор и застроят его высотками

Новый квартал появится в границах улиц Сурикова, Авиационной, Уктусской и Николая Островского. Фото: застройщик «Атомстройкомплекс»
В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала начали строить жилой комплекс «Нескучный сад». Там уже расселили шесть частных домов, на очереди еще больше 20. Об этом сообщает застройщик «Атомстройкомплекс».
- Во дворе предусмотрено создание уютного сада – мы планируем реализовать многоуровневое озеленение с помощью известных ландшафтных дизайнеров, - рассказал коммерческий директор компании Данил Кузнецов.
В ЖК будут свои магазины и кафе. Фото: застройщик «Атомстройкомплекс»
Новый квартал появится в границах улиц Сурикова, Авиационной, Уктусской и Николая Островского. Он будет закрытого типа. Высота домов будет от 7 до 26 этажей.
В ЖК будут свои магазины и кафе. Также в доме будет подземный паркинг, ресепшн и торговый центр по соседству. Также застройщик планирует сделать многоуровневое озеленение.
В доме будет подземный паркинг, ресепшн и торговый центр по соседству. Фото: застройщик «Атомстройкомплекс»
При этом квартиры в первом доме жилого комплекса уже выставили на продажу. В лист предварительного бронирования записалось больше двух тысяч екатеринбуржцев.