Школьникам рассказывают профилактике экстремистских проявлений и детского дорожно-транспортного травматизма. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге в 2021 году подростки стали чаще совершать преступления.

- Основными причинами данного негативного явления стало повторное нарушение закона несовершеннолетними, уже привлекавшимися к ответственности, - сообщается в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В связи с этим с 18 по 22 октября полицейские проводят в городе Единые дни профилактики для несовершеннолетних. Стражи порядка во время бесед рассказывают о личной безопасности детей, профилактике экстремистских проявлений и детского дорожно-транспортного травматизма.

Легче нарушения предупредить, считают в полиции Екатеринбурга. В профилактических мероприятиях принимают участие, в том числе, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции.

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