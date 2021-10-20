Школьникам рассказывают профилактике экстремистских проявлений и детского дорожно-транспортного травматизма. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге в 2021 году подростки стали чаще совершать преступления.
- Основными причинами данного негативного явления стало повторное нарушение закона несовершеннолетними, уже привлекавшимися к ответственности, - сообщается в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
В связи с этим с 18 по 22 октября полицейские проводят в городе Единые дни профилактики для несовершеннолетних. Стражи порядка во время бесед рассказывают о личной безопасности детей, профилактике экстремистских проявлений и детского дорожно-транспортного травматизма.
Легче нарушения предупредить, считают в полиции Екатеринбурга. В профилактических мероприятиях принимают участие, в том числе, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции.
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