Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 октября 2021 года

В Свердловской области действуют ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 603 новых случаев заражения коронавирусом, из которых только 99 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы у жителей Верхней Салды, Нижнего Тагила, Режа, Каменска-Уральского, Верхнего Тагила, Карпинска, Кушвы, Полевского, Североуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале по состоянию на 20 октября 2021 года составляет 150 105 человек, из которых 136 970 человек полностью вылечились от вируса. За прошедшие сутки из больниц домой отпустили 404 человека.

На данный момент состояние 1029 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 731 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 483 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от COVID-19 скончались еще 38 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 124 человека.

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