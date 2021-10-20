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Общество20 октября 2021 11:45

В Нижнем Тагиле закроют школу №72

Она войдет в состав среднего общеобразовательного учреждения №56
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Учебный год 2022/2023 ученики школы № 72 встретят уже в новом образовательном учреждении

Учебный год 2022/2023 ученики школы № 72 встретят уже в новом образовательном учреждении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле закроется школа № 72. Общеобразовательное учреждение войдет в состав другой средней школы - №56. Постановление об объединении школ подписал мэр города Владислав Пинаев. - Имущество, находящееся в оперативном управлении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 72, в полном объеме закрепляется за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 56, - говорится в постановлении администрации города. Проведение всех мероприятий по реорганизации, связанных с документальными вопросами планируется решить к 15 марта 2022 года. Учебный год 2022/2023 ученики школы № 72 встретят уже в новом образовательном учреждении. В постановлении также указано, что объединение школ осуществляется для повышения качества эффективности услуг общего образования. Директору учреждения поручили провести все необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией школы.