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Общество20 октября 2021 11:44

В Екатеринбурге на детской площадке нашли голову коровы

Объеденные останки животного обнаружили во дворе жители Уралмаша
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Обглоданную голову коровы на детскую площадку могли притащить собаки

Обглоданную голову коровы на детскую площадку могли притащить собаки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в одном из дворов местные жители нашли голову коровы. Объеденные останки животного лежали недалеко от детской горки. Об этом рассказали подписчики группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- Космонавтов, 92. На детской площадке объеденная голова коровы, - рассказала местная жительница.

Подписчики группы предположили, что голову животного могли притащить во двор собаки, стащившие ее с рынка.

Напомним, в июне обнаружили останки животных возле своих коттеджей местные жители поселка Полеводство. Они жаловались, что неизвестные организовали свалку, на которую стали свозить мешки с трупами домашних животных и черепа коров.