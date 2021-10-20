В Екатеринбурге на детской площадке нашли голову коровы

Обглоданную голову коровы на детскую площадку могли притащить собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в одном из дворов местные жители нашли голову коровы. Объеденные останки животного лежали недалеко от детской горки. Об этом рассказали подписчики группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- Космонавтов, 92. На детской площадке объеденная голова коровы, - рассказала местная жительница.

Подписчики группы предположили, что голову животного могли притащить во двор собаки, стащившие ее с рынка.

Напомним, в июне обнаружили останки животных возле своих коттеджей местные жители поселка Полеводство. Они жаловались, что неизвестные организовали свалку, на которую стали свозить мешки с трупами домашних животных и черепа коров.