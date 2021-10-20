Пенсионер из Каменска-Уральского отдал лжесиловику почти 500 тысяч рублей

Пожилой мужчина признался, что слышал о подобных видах мошенничества раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 71-летний мужчина отдал 470 тысяч рублей мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

- Опрошенный пояснил, что 07.10.2021 на его абонентский номер позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником силовых структур, - говорится в сообщении.

Женщина назвала свое имя и сообщила, что неизвестные пытаются оформить на имя пенсионера кредит в размере 150 тысяч рублей. Она спросила, какие банковские карты есть у пожилого мужчины и сколько на них денег.

Пенсионер рассказал, что у него две карты, на которых лежат 70 и шесть тысяч рублей. Лжесиловик заявила, что мужчине нужно снять средства и через банкомат отправить их на «безопасный» счет. Мужчины выполнил инструкции мошенников.

На следующий день пенсионеру снова позвонил лжесотрудник силовой структуры и сообщил, что мужчина должен прийти в отделение банка, взять кредит на 150 тысяч рублей и также перевести эти деньги. После того, как пенсионер это сделал, неизвестная отправила его еще за одним займом на 150 тысяч рублей, а затем за кредитом на 100 тысяч рублей.

Пенсионер выполнял все операции в разных банках Каменска-Уральского. Мужчина рассказал о ситуации знакомым. Они и рассказали пенсионеру, что его обманули.

Пожилой мужчина обратился в полицию. Он объяснил, что слышал о подобных видах мошенничества раньше. Стражи порядка проводят расследование.

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