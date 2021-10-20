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Общество20 октября 2021 11:22

Синоптики обещают Уралу теплый и дождливый ноябрь

В первую неделю ноября 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области будет идти мокрый снег и дожди
Ольга ЮШКОВА
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Первая половина ноября ожидается влажной

Первая половина ноября ожидается влажной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каким будет ноябрь 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков.

По его словам холодов не будет: температура будет держаться днем на уровне -2 градусов, а ночью – на уровне -8. Больших снегопадов тоже ждать не стоит.

– Погода в первой половине ноября ожидается умеренно теплой, особенно первая неделя этого месяца – первые три дня температура на два градуса превысит климатическую норму для этого времени -2 градуса, – рассказывает Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео». – Первая неделя будет влажной, на Урале пойдут осадки в виде дождя и мокрого снега, и в этот период сформируется снежный покров.

Вторая неделя будет прохладнее, температура будет составлять среднюю норму температуры, но на полградуса теплее, и сохранится до конца месяца