В Екатеринбурге на Эльмаше пропал 15-летний подросток

Подростка ищут волонтеры и полиция. Фото: сообщество «ВКонтакте» поискового отряда «ПРОРЫВ»

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш пропал 15-летний Данила Глухих. Об этом сообщает поисковый отряд «ПРОРЫВ».

О местонахождении подростка ничего неизвестно с 15 октября 2021 года. На момент исчезновения он был одет в темно-серые спортивные штаны, зеленую ветровку и белые кроссовки.

Приметы:

Рост: 155 сантиметров

Телосложение: среднее

Глаза: карие

Волосы: темно-русые

Фото: сообщество «ВКонтакте» поискового отряда «ПРОРЫВ»

Подростка ищут волонтеры и полиция. Те, кто знает что-то о местонахождении Данилы, могут обратиться в полицию по номеру 8(343)356-42-14 либо 102 (02). Также можно позвонить волонтерам по номеру 8-900-044-02-20.