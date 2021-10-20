В Екатеринбурге на Эльмаше пропал 15-летний подросток

Подростка ищут волонтеры и полиция. Фото: сообщество «ВКонтакте» поискового отряда «ПРОРЫВ»
В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш пропал 15-летний Данила Глухих. Об этом сообщает поисковый отряд «ПРОРЫВ».
О местонахождении подростка ничего неизвестно с 15 октября 2021 года. На момент исчезновения он был одет в темно-серые спортивные штаны, зеленую ветровку и белые кроссовки.
Приметы:
Рост: 155 сантиметров
Телосложение: среднее
Глаза: карие
Волосы: темно-русые
Фото: сообщество «ВКонтакте» поискового отряда «ПРОРЫВ»
Подростка ищут волонтеры и полиция. Те, кто знает что-то о местонахождении Данилы, могут обратиться в полицию по номеру 8(343)356-42-14 либо 102 (02). Также можно позвонить волонтерам по номеру 8-900-044-02-20.