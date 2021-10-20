Более тысячи пенсионеров Среднего Урала получат дополнительные выплаты от ВТБ

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Для получения дополнительной поддержки необходимо с 1 сентября по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту «Мир» банка ВТБ.

Всего с начала третьего квартала пенсионные карты в ВТБ открыли более 2,2 тыс. клиентов в Свердловской области, что в два с лишним раза превышает аналогичный показатель за шесть месяцев текущего года. В том числе свыше 1 тыс. человек перевели пенсионные выплаты в ВТБ с начала осени. Эти клиенты получат бонусные средства на свои счета не позднее следующего календарного месяца после зачисления первой пенсии.

Для получения пенсионной карты «Мир» от ВТБ нужно обратиться в любой ближайший офис банка с паспортом и СНИЛС или заказать карту на сайте. Оформить зачисление пенсии на эту карту тоже можно прямо в подразделении ВТБ или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, без посещения Пенсионного фонда.

«ВТБ нацелен на адресную помощь незащищенным категориям населения и уделяет особое внимание старшему поколению. Именно поэтому мы приняли решение о дополнительных выплатах пенсионерам, а также повысили для них размер ставки на остаток по текущему счету до 7,5%», — сказал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Кроме того, с сентября всем, кто получает пенсию на карту ВТБ, автоматически подключается бесплатная страховка карт и счетов от мошеннических списаний. Если преступникам удастся обмануть клиента и завладеть средствами со счета, банк вернет до 100 тысяч рублей. Это же касается и других видов кражи средств с карты.