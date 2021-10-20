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Общество20 октября 2021 10:13

В Екатеринбурге на модернизацию транспортной сферы потратят больше 8 миллиардов рублей

Большая часть денег пойдет на организацию транспортного обслуживания
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Более 300 миллионов рублей будет потрачено на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта

Более 300 миллионов рублей будет потрачено на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за пять лет на совершенствование пассажирских перевозок и обновление объектов улично-дорожной сети планируют потратить 8 миллиардов 649 миллионов 538 рублей. Об этом рассказал заместитель председателя городского Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич.

- Самая большая сумма из предусмотренных средств пойдет на организацию транспортного обслуживания населения, то есть привлечение предприятий на конкурсной основе - более 5 миллиардов рублей. В настоящее время заключено 10 контрактов: 3 договора с ЕМУП «Гортранс», еще 7 с коммерческими перевозчиками, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Более 300 миллионов рублей будет потрачено на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта. Также деньги планируют вложить в ремонт магистралей с установкой дорожных знаков и заменой светофоров. Кроме того, обсуждается замена навесов остановочных комплексов, а также установка дорожных ограждений и искусственных неровностей возле новых образовательных учреждений.