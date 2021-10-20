В Нижнем Тагиле за четыре часа выявили 45 нарушений ПДД

Рейд прошел вечером 19 октября в рамках мероприятия «Безопасная дорога»

Сотрудники Госавтоинспекции за четыре часа выявили в Нижнем Тагиле 45 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

- Восемь водителей - не предоставили преимущество в движении пешеходам, 34 пешехода - переходили дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости, - говорится в сообщении.

При этом двое людей управляли машиной без водительских прав, а один житель был за рулем пьяный. Рейд прошел вечером 19 октября в рамках мероприятия «Безопасная дорога».

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны переходить дорогу только по «зебре», подземным и надземным переходам. При их отсутствии перейти проезжую часть можно по линии тротуаров или обочин. Также необходимо убедиться, что машины пропускают пешехода.

Кроме того, сотрудники ГИБДД советуют носить световозвращающие элементы. По ним водитель может увидеть пешехода в темное время суток.

Водителям нужно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а так же при проезде школ, спортивных медицинских учреждений.

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