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Общество20 октября 2021 10:09

Медики, программисты и начальники в Екатеринбурге довольны заработком

В это время от безденежья страдают дизайнеры и психологи
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Медики довольны своей зарплатой

Медики довольны своей зарплатой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Своей зарплатой в Екатеринбурге довольны медицинские работники, директора и программисты, а недовольны заработком больше других психологи, дизайнеры и секретари. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование компании SuperJob, сделанное по итогам опроса горожан.

Доля программистов, довольных своим доходом, подросла до 43%, количество финансово состоятельных медиков составляет 24%, руководителей – 32%.

Также заработком довольны 23% юристов, 22% экономистов и 24% проектировщиков, а также 24% HR-менеджеров.

При этом зарплатой в Екатеринбурге довольны только 13% секретарей, 12% дизайнеров и по 16% офис-менеджеров и психологов.

Опрос проводился с 29 августа по 13 октября среди 2500 респондентов.