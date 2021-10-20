Медики, программисты и начальники в Екатеринбурге довольны заработком

Медики довольны своей зарплатой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Своей зарплатой в Екатеринбурге довольны медицинские работники, директора и программисты, а недовольны заработком больше других психологи, дизайнеры и секретари. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование компании SuperJob, сделанное по итогам опроса горожан.

Доля программистов, довольных своим доходом, подросла до 43%, количество финансово состоятельных медиков составляет 24%, руководителей – 32%.

Также заработком довольны 23% юристов, 22% экономистов и 24% проектировщиков, а также 24% HR-менеджеров.

При этом зарплатой в Екатеринбурге довольны только 13% секретарей, 12% дизайнеров и по 16% офис-менеджеров и психологов.

Опрос проводился с 29 августа по 13 октября среди 2500 респондентов.