Под Екатеринбургом водитель грузовика Scania насмерть сбил пешехода

Житель Большого истока переходил дорогу в неположенном месте. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Вечером 19 октября в Большом Истоке произошло ДТП, в результате которого погиб 48-летний мужчина. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 31-летний водитель грузовика Scania наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте возле дома №41 на улице Свердлова.

Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. Погибший является жителем поселка Большой Исток.

За рулем Scania находился 31-летний мужчина. Его водительский стаж составляет 11 лет. Мужчина 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Алкогольного опьянения у водителя установлено не было.

Сейчас сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход. Уже проведен осмотр места аварии, опрошены очевидцы.