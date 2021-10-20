В Екатеринбурге геймер порезал ножом друга из-за компьютерной игры

Дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летний местный житель порезал ножом друга из-за разногласий при прохождении компьютерной игры. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

Друзья знакомы уже 10 лет. Они жили в соседних домах. Сначала они конфликтовали в мессенджере и по телефону.

- Потерпевший потребовал от обвиняемого встретиться, последний взял на кухне нож хозяйственно-бытового назначения и вышел во двор, - говорится в сообщении.

Обвиняемый был пьян. Он нанес другу два удара в брюшную полость. Инцидент произошел 29 апреля 2021 года. Пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. По данным «КП Екатеринбург» друзья играли в World of Tanks.

Местного жителя обвиняют по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Дело передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге арт-директор одного из баров едва не убил друга, из-за конфликта во время игры в карты. По данным следствия, вечером 34-летний мужчина собрался с друзьями, чтобы посидеть в баре на Крауля. Они пили пиво и играли.

Между двумя игроками возник конфликт на почве того, что один, по мнению другого, нарушал правила игры. 37-летний мужчина ударил 34-летнего обвиняемого ладонью по затылку. После этого обвиняемый ушел домой, а вернулся в бар уже с кухонным ножом. Он ударил им в спину друга, с которым поссорился.

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