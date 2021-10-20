В Свердловской области завершились поиски пропавшей 14-летней школьницы

Школьницу искали волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завершились поиски пропавшей 14-летней Алины Кожевниковой. Оказалось, что девочка ночевала у подруги. Обнаружили ее там сотрудники полиции.

- В отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. Оперативно, девушку удалось найти благодаря грамотным действиям сотрудников органов внутренних дел. Благодарим всех, кто помогал в розыске пропавшей, - рассказали в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

Напомним, школьницу искали полицейские и волонтеры. Накануне, 19 октября она ушла гулять и не вернулась. На учете в ПДН Алина не состоит, ранее из дома не уходила.

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