В Екатеринбурге уволились сразу четыре начальника отделов полиции

Сотрудники полиции уходят по собственному желанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за короткий срок по собственному желанию уволились сразу четверо начальников городских отделов полиции.

Из органов уходят руководители ОП № 4 Аркадий Ситников, ОП № 10 Андрей Казанцев, ОП № 12 Алексей Мартыненко и ОП № 14 Дмитрий Шишмаков.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил эту информацию и пояснил причину массового увольнения.

- К большому сожалению это не фейковая новость. Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала, - сказал полковник Валерий Горелых.

Также Горелых сообщил, что сейчас в кадровом аппарате городского УМВД активно проводится работа по подбору новых руководителей на освободившиеся должности.