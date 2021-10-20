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Общество20 октября 2021 9:24

В Екатеринбурге уволились сразу четыре начальника отделов полиции

Посты покинули руководители 4-го, 10-го, 12-го и 14-го ОП
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Сотрудники полиции уходят по собственному желанию

Сотрудники полиции уходят по собственному желанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за короткий срок по собственному желанию уволились сразу четверо начальников городских отделов полиции.

Из органов уходят руководители ОП № 4 Аркадий Ситников, ОП № 10 Андрей Казанцев, ОП № 12 Алексей Мартыненко и ОП № 14 Дмитрий Шишмаков.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил эту информацию и пояснил причину массового увольнения.

- К большому сожалению это не фейковая новость. Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала, - сказал полковник Валерий Горелых.

Также Горелых сообщил, что сейчас в кадровом аппарате городского УМВД активно проводится работа по подбору новых руководителей на освободившиеся должности.