Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования качества воздуха в Екатеринбурге

Специалисты не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области опубликовал результаты исследования качества воздуха в Екатеринбурге. Специалисты, после того, как город снова накрыло смогом из-за тлеющего торфяника, взяли пробы воздуха на Счастливой, 6, Мичурина, 98, Родонитовой, 21, Репина, 101, Михеева, 2 и на ЕКАДе и не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

- Отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, - отметили в ведомстве.

Напомним, во время смога санврачи рекомендуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

Накануне, 19 октября, площадь тлеющего торфяника в Екатеринбурге снизилась до 3,8 гектара. Спасателям удалось потушить четыре очага тления. На месте работает 271 человек и 104 единицы техники.