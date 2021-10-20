Свердловский Роспотребнадзор за девять месяцев забраковал 849 килограмм хлебобулочной продукции

Специалисты проверили качество хлебобулочной продукции на 120 объектах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области за девять месяцев проинспектировали 9,2 тонны хлебобулочной продукции. Из них оказалось забраковано 849 килограмм (9,2%). Основными причинами забраковки продукции стали нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов. Во время проверок также было исследовано 3 018 проб по микробиологическим показателям и 1704 пробы по физико-химическим.

- По микробиологическим показателям 69 проб (2,3%) - неудовлетворительные (БГКП, КМАФАнМ, плесени); по физико-химическим показателям 21 проба (1,2%) - неудовлетворительные (влажность мякиша, кислотность мякиша, массовая доля начинки, массовая доля жира), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также специалисты проверили качество хлебобулочной продукции на 120 объектах. Нарушения выявили на 43 (35,8%) из них. Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. В отношении виновных вынесено 124 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,1 миллион рублей.