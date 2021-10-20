По числу открытых для поваров вакансий наш регион занимает пятое место в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области рестораны столкнулись с дефицитом поваров. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировала ситуацию со спросом на данных специалистов.

- Сегодня на одну вакансию повара в Свердловской области приходится 0,9 актуальных резюме (по России в целом – 1,2), что говорит о серьезном кадровом дефиците. Нормой для рынка труда, комфортной и для работодателей, и для соискателей, считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

По данным специалистов, в Свердловской области спрос на поваров за два года увеличился больше, чем в два раза - на 131%. С начала года в регионе было открыто около трех тысяч вакансий для этих специалистов, это пятое место в стране (2,9%). Средняя предлагаемая зарплата составляет 40 068 рублей, что на 9 484 рубля больше, чем в 2019 году.