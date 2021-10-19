В Новоуральске будут судить мужчину, обворовывавшего дачные домики

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске будут судить 41-летнего мужчину, который вскрыл и вынес имущество сразу из трех дачных домиков. Известно, что все происходило на территории садового товарищества «Восход 2». Пострадавшие оценили ущерб в 35 тысяч рублей. В тот же день подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

- Злоумышленников оказался мужчина, не имеющий постоянного места работы, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Выяснилась и причина, которая толкнула мужчину впервые преступить букву закона – желание выпить, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к совершению других преступлений.