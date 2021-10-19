В Нижнем Тагиле на следующей неделе начнется ремонт культурного центра «Дом Окуджавы»

Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле. Фото: проектная документация

В Нижнем Тагиле на следующей неделе стартует реставрация культурного центра «Дом Окуджавы», планируется, что реконструкция продлится десять месяцев, а в июле следующего года объект уже сдадут в эксплуатацию. Строителям предстоит выполнить большой перечень работ

- На первом этапе внимание будет уделено устройству фундаментов и элементам усиления перекрытий над подвалом. Строители сделают временные подпорные стойки под старые балки, чтобы смонтировать монолитную плиту пола, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Зимой подрядчик наладит систему отопления, электроснабжения и вентиляции. Весной будут восстановлены кирпичная кладка, элементы чердака, кровли и фасада. Всего на работы выделено 22 миллиона рублей. Сам дом был построен во второй половине XIX века. В 30-е годы XX столетия здесь жила семья поэта Булата Окуджавы.