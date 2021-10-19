В Екатеринбурге росгвардейцы поймали троих парней, искавших «закладки» с наркотиками

В присутствии понятых была обнаружена «закладка» с метилэфедроном общей массой 1,57 грамма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге экипаж Росгвардии, патрулировавший Верх-Исетский район, задержали троих мужчин, которые искали «закладку» с наркотиком, теперь их всех подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. Все произошло на улице Кондратьева, когда бойцы ведомства заметили подозрительных парней, которые что-то искали около дороги.

При виде сотрудников мужчины тут же попытались скрыться, но были остановлены. При проверке по учетам экипаж выяснил, что все трое ранее имели проблемы с законом. Двое из них были судимы за незаконное хранение наркотиков и мошенничество, а их товарища привлекали к административной ответственности, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Во время опроса росгвардейцы заметили, что в смартфоне мужчины открыта карта местности, которая показывает, где находится тайник. В присутствии понятых была обнаружена «закладка» с метилэфедроном общей массой 1,57 грамма. В полиции возбудили уголовное дело.