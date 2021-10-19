В Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева кошку, просидевшую на ветках несколько дней

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева домашнюю кошку, которая застряла на ветках и просидела на них несколько дней. Как оказалось, снять животное, угодившее в ловушку, не составило труда, гораздо сложнее было найти его предыдущих хозяев, так как усатая была ухоженной и явно проживала с людьми.

- Наша заявительница приютить кошку не могла. Вокруг были слабо освещенные дворы и сырой асфальт. Стало понятно, что если отпустить домашнюю кошку в темноту, то ее шансы вернуться домой станут еще меньше, чем если бы она оставалась на дереве, - рассказал Евгений Зенков из «Зооспаса».

Поместив животное на временную передержку, спасатели стали расклеивать объявления об этой кошке в районе обнаружения. Уже через час хозяйка хвостатой была найдена, и спасенная успешно вернулась домой.