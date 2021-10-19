В Екатеринбурге в столкновении двух легковушек на перекрестке пострадали три человека

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге в столкновении двух легковушек на пересечении улиц Селькоровоская и Патриса Лумумбы пострадали три человека. По предварительным данным, водитель Renault Logan ехал со стороны улицы Окружной и при повороте налево не пропустил Nissan Almera.

- В результате ДТП пострадали пассажиры обоих автомобилей: и «Рено», и «Ниссан», они госпитализированы ГКБ № 23. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Оба водителя объявили, что двигались на желтый сигнал светофора, - раскали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле в ночь с 18 на 19 октября сотрудники ГИБДД жезлом дали сигнал об остановке Audi Q5. Однако водитель проехал мимо и устроил ДТП. На Южном подъезде к городу Нижний Тагил водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с автомашиной Lada Largus.

Один из пассажиров отечественной легковушки, 30-летний мужчина, скончался на месте. 18-летнюю девушку с переломом бедра увезли в больницу.