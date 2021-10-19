На Урале в 11 муниципалитетах ввели режим ЧС из-за заболеваний птиц и свиней

Вспышка африканской чумы синей была зафиксирована в селе Калиновском Камышловского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже в 11 муниципалитетах ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Режим действует в Камышловском муниципальном районе, Горноуральском и Пышминском городских округах, в Богдановиче, Сухом Логе, Ирбитском муниципальном округе и Нижнем Тагиле, Арамильском и Сысертском городских округах и в Екатеринбурге. Об этом пишет издание Znak.com.

- Вспышка африканской чумы синей была зафиксирована в селе Калиновском Камышловского района еще в конце сентября. Тогда в радиусе 20 километров вокруг хозяйства была установлена санитарно-защитная зона, введен пропускной режим, - отметили в департаменте ветеринарии Свердловской области.

Куры с подтвержденным гриппом H5N1 были найдены в подсобном хозяйстве в селе Патруши под Сысертью. После этого ветеринарные службы ввели карантин на территории и сообщили, что больные птицы будут уничтожены.