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Общество19 октября 2021 17:16

На Урале в 11 муниципалитетах ввели режим ЧС из-за заболеваний птиц и свиней

В разных районах произошла вспышка африканской чумы и птичьего гриппа
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Вспышка африканской чумы синей была зафиксирована в селе Калиновском Камышловского района

Вспышка африканской чумы синей была зафиксирована в селе Калиновском Камышловского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже в 11 муниципалитетах ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Режим действует в Камышловском муниципальном районе, Горноуральском и Пышминском городских округах, в Богдановиче, Сухом Логе, Ирбитском муниципальном округе и Нижнем Тагиле, Арамильском и Сысертском городских округах и в Екатеринбурге. Об этом пишет издание Znak.com.

- Вспышка африканской чумы синей была зафиксирована в селе Калиновском Камышловского района еще в конце сентября. Тогда в радиусе 20 километров вокруг хозяйства была установлена санитарно-защитная зона, введен пропускной режим, - отметили в департаменте ветеринарии Свердловской области.

Куры с подтвержденным гриппом H5N1 были найдены в подсобном хозяйстве в селе Патруши под Сысертью. После этого ветеринарные службы ввели карантин на территории и сообщили, что больные птицы будут уничтожены.