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Общество19 октября 2021 16:46

Председателю СКР представили отчет по делу о массовом отравлении метиловым спиртом в Екатеринбурге

По последним данным, из-за употребления «паленки» скончались 18 человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело

По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председателю следственного комитета России Александру Басктрыкину предоставили отчет по расследованию дела о массовом отравлении метиловым спиртом в Екатеринбурге.

- Также Председателю СК России представлены отчеты по иным резонансным происшествиям, в том числе руководителя СУ СК России по Свердловской области М.В. Богинского о ходе расследования уголовного дела об отравлении людей метиловым спиртом, - отметили в пресс-службе СУ СК России.

Напомним, В Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 18 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Накануне Чкаловский районный суд продлил срок задержания до 72 часов в отношении двух мужчин, которых подозревают в сбыте «паленого» алкоголя.