Председателю СКР представили отчет по делу о массовом отравлении метиловым спиртом в Екатеринбурге

По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председателю следственного комитета России Александру Басктрыкину предоставили отчет по расследованию дела о массовом отравлении метиловым спиртом в Екатеринбурге.

- Также Председателю СК России представлены отчеты по иным резонансным происшествиям, в том числе руководителя СУ СК России по Свердловской области М.В. Богинского о ходе расследования уголовного дела об отравлении людей метиловым спиртом, - отметили в пресс-службе СУ СК России.

Напомним, В Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 18 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Накануне Чкаловский районный суд продлил срок задержания до 72 часов в отношении двух мужчин, которых подозревают в сбыте «паленого» алкоголя.