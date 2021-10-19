Фонд святой Екатерины закупил уникальное оборудование для роддома в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге фонд святой Екатерины передал городскому роддому пять уникальных кислородных концентраторов, которые позволяют проводить кислородную терапию для недоношенных детей с заболеванием легких. Также они нужны для реабилитации малышей и при транспортировке.

- Более полутора лет учредителями Фонда святой Екатерины реализуется программа по поддержке системы здравоохранения Свердловской области. За последние несколько месяцев фонд передал в больницы региона 300 концентраторов, которые применяются в лечение взрослых пациентов, - отметили в пресс-службе фонда святой Екатерины.

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Данные концентраторы могут подключаться к кувезам для подачи кислорода тем детям, которые не нуждаются в искусственной вентиляции легких, но им необходима повышенная концентрация кислорода в воздухе.

Кроме того, еще одна партия концентраторов передана в городскую больницу Первоуральска, где возникла острая необходимость в кислороде из-за новой волны распространения коронавируса.