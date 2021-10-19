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Происшествия19 октября 2021 16:08

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, напавшему на прохожего с металлической трубой

Ему дали 5,5 лет в колонии строгого режима
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Осужденный сам сдался полиции и раскаялся в содеянном

Осужденный сам сдался полиции и раскаялся в содеянном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Станиславу Секачеву, который напал на случайного прохожего с металлической трубой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Секачев 1 июня 2021 года избил трубой прохожего у троллейбусного депо на улице Щорса. Осужденный ударил мужчину по голове. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, которую в суде посчитали тяжким вредом здоровью.

Секачева признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчину приговорили к 5,5 годам в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Секачев сам сдался в полицию. Он рассказал, что был пьян в день преступления. По его словам, он избил металлической трубой прохожего, чтобы ей «не отоварили» его компанию. Он раскаялся в содеянном.