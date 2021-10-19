Баскетболистка из «УГМК» Мария Вадеева стала послом всемирной универсиады в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба Всемирных студенческих игр ФИСУ

Игрок женской баскетбольной команды «УГМК» и капитан национальной сборной России Мария Вадеева пополнила список послов всемирных студенческих игр, которые пройдут в 2023 году в уральской столице. Официально спортсменку представили во время матча с московским «Динамо». В перерыве игры представители дирекции вручили ей сертификат посла Игр.

- Также поздравляем спортсменку с отличным выступлением и званием самого результативного игрока сегодняшнего матча против московского Динамо. Это было шикарное представление, - отметили в пресс-службе Всемирных студенческих игр ФИСУ.

Мария вместе с другими послами будет продвигать Всемирную универсиаду и популяризировать студенческий спорт. Ранее стало известно, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский стал послом Всемирных студенческих игр, которые пройдут в 2023 году в Екатеринбурге. Представление спортсмена в новом звании состоялось 18 сентября. Известно, что Давид Белявский и сам завоевывал медали на универсиаде, которая проходила в 2013 года в Казани.