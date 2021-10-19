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Происшествия19 октября 2021 15:35

Площадь тлеющего торфяника в Екатеринбурге снизилась до 3,8 гектара

Спасателям удалось потушить четыре очага
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На месте работают бульдозеры и экскаваторы

На месте работают бульдозеры и экскаваторы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь тлеющего торфяника в Екатеринбурге снизилась до 3,8 гектара. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- В настоящий момент обводнены уже 30% от изначальной площади тления торфяника, - говорится в сообщении.

Спасателям удалось потушить четыре очага тления. На месте работает 271 человек и 104 единицы техники. Пожарные продолжают круглосуточно проливать с помощью пожарных стволов. Также спасатели используют комплекс «Шквал», который подает до 350 литров воды в секунду, а его струя в длину может достигать нескольких километров.

Кроме того, пожарные занимаются проливкой и перемешивают торф шанцевым инструментом. На месте работают бульдозеры и экскаваторы.

По данным на 18 октября 2021 года площадь горения торфяника в Екатеринбурге составляла 4,5 гектара. На тот момент продолжали действовать четыре крупных и восемь незначительных очагов тления торфяника.

Площадь тлеющего торфяника в Екатеринбурге снизилась до 3,8 гектара
Видео: ГУ МЧС по Свердловской области