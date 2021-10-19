В Свердловской области продолжают действовать 17 природных пожаров на площади 175,6 гектара

В МЧС уточняют, что большинство природных пожаров начались из-за человеческого фактора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают действовать природные пожары. Спасатели пытаются ликвидировать 17 очагов на общей площади 175.6 гектара, 13 из них локализованы, они занимают почти 100 гектаров, еще 13 удалось потушить в последние дни.

- Кроме того, продолжается ликвидация торфяного пожара на южной окраине Екатеринбурга. На сегодня пожарные протянули дополнительно 53 пожарных рукава на несколько десятков километров, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По состоянию на 19 октября возгорания зарегистрированы в Верхней Пышме, Камышловском муниципальном районе, а также в Артемовском, Березовском, Невьянском, Полевском, Тугулымском городских округах. Угрозы для населенных пунктов нет. В МЧС уточняют, что большинство природных пожаров начались из-за человеческого фактора. Они возникают из-за выжигания травы, костров и брошенных на землю окурков.