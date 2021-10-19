Участок трассы «Екатеринбург-Тюмень» закроют на два дня для установки пешеходного перехода

В ведомстве попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы «Екатеринбург-Тюмень» закроют на два дня, 21 и 22 октября в около деревни Марково в Талицком районе будут устанавливать наземный пешеходный переход. Планируется, что работы будут проводиться поздним вечером 21 октября и продлятся до 22 числа, в это время движение транспорта будет перекрыто в обоих направлениях.

- Строительство надземного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В ведомстве попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Кроме того, узнать о состоянии трассы на данном участке можно в дежурно-диспетчерской службе по телефону 8-800-200-63-06.