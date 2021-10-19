Больше 100 человек оштрафовали в Екатеринбурге за неоплату платного парковочного места

Всего в Екатеринбурге сейчас 2,2 тысячи платных парковочных мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга в ближайшее время не планируют увеличивать количество платных парковочных мест в городе. Об этом сегодня, 19 октября, заявили представители комитета по транспорту на заседании Гордумы. Сначала они планируют доработать систему, которая будет штрафовать людей, оставляющих машины на таких местах без оплаты.

- В областной закон по административным нарушениям были внесены необходимые пункты, которые позволяют в автоматическом режиме привлекать к ответственности тех, кто не оплатил парковку, - объясняет Сергей Яскевич, заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной Администрации города Екатеринбурга. – Протоколы стали направляться владельцам автотранспортных средств. Штраф – 1000 рублей. Правда, пока все равно приходится оператору нажимать ряд кнопок.

По данным комитета по транспорту, в Екатеринбурге уже больше сотни человек получили такие штрафы. Двое пытались через суд обжаловать это решение, но проиграли.

- Мы приглашали к себе для беседы жалобщиков. Они все поняли, штрафы оплатили. В бюджет администрации Екатеринбурга деньги поступили, - добавляет Сергей Яскевич. – Когда мы будем привлекать всех нарушителей к штрафам, деньги начнут поступать в бюджет Екатеринбурга и мы сможем профинансировать расширение платного парковочного пространства.

Новые платные парковочные места будут создаваться на основе уже существующих парковочных карманов.

- Платная парковка подразумевает, что человек не будет приезжать и на весь день оставлять машину, - отмечает Сергей Яскевич. - Ряд сотрудников прекратят ездить на личном автомобиле, пересядут на общественный транспорт, снизят нагрузку на улично-дорожную сеть Екатеринбурга.