Ветераны АО «ГАЗЭКС» станцевали осенний вальс

Фото предоставлено пресс-службой АО "ГАЗЭКС"

«Пригородный лес встретил нас тишиной и красотой, берег озера звал к себе рыболовов, а костровая поляна располагала не только к лесному обеду, но и к осеннему вальсу», - рассказала Любовь Владимировна Иванова, работавшая ранее начальником юридической группы АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу.

Бывшие газовики провели рыболовный турнир, костюмированный бал «Золотая осень», а затем в охотничьем домике пили чай с горячими пирогами. Садоводы щедро угощали коллег богатым урожаем.

Ветераны АО «ГАЗЭКС» по Горнозаводскому округу ведут очень активную жизнь – проводят праздники по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности, Дня пожилого человека, встречаются с воспитанниками подшефной гимназии и обязательно приходят в гости к нынешним работникам тагильского горгаза, чтобы поделиться богатым опытом и знаниями.