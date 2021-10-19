В Нижнем Тагиле после ремонта открылись лесопарк «Пихтовые горы» и площадь Танкостроителей

В планах благоустроить вторую очередь «Пихтовых гор». Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле после реконструкции открылись для прогулок первую очередь лесопарка «Пихтовые горы» и площадь Танкостроителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- В ходе реконструкции площади Танкостроителей была обустроена прогулочная зона, озеленена территория и капитально отремонтирован монумент, на котором высится Т-72, - говорится в сообщении.

Также на площади обновили облицовку постамента, подпорной стенки и ступеней. Кроме того, строители покрыли гранитом центральную часть мемориальной зоны. Благоустройство территорий проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Строители покрыли гранитом центральную часть мемориальной зоны. Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Мэр отметил, что в планах благоустроить вторую очередь «Пихтовых гор». Помимо этого, власти хотят реконструировать дорожное полотно Ленинградского проспекта.

На торжественном открытии территорий были глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат заксобрания Свердловской области и исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин и генеральный директор - главный конструктор «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

В 2021 году в городе уже благоустроили четыре общественные территории. За последние четыре года в Нижнем Тагиле реконструировали и построили 13 парков и скверов.

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