Платные парковки Екатеринбурга с начала года заработали 4 миллиона рублей

В комитете по транспорту девятимесячный доход системы платных парковок называют небольшим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Городской Думы Екатеринбурга сегодня, 19 октября, затронули тему работы платных парковок. В частности, представители комитета по транспорту мэрии, ответили на вопрос одного из депутатов о том, какие доходы приносит система платных парковок.

- За девять месяцев этого года платные парковки заработали немного - 4 миллиона рублей, - сказал Сергей Яскевич, заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.

При этом ранее появлялась информация о том, что на функционирование системы из городской казны было потрачено 300 миллионов рублей за несколько лет. Также в комитете по транспорту сегодня рассказали, что в ближайшие годы в городе количество платных парковочных мест в городе увеличивать не будут.