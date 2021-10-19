Клава Кока выступит на сцене на сцене КРК «Уралец» Фото: Иван МАКЕЕВ

Организаторы уральской «Ночи музыки» назвали площадку, на которой выступит в Екатеринбурге певица Клава Кока (Клавдия Высокова) лейбла Black Star. Информация появилась на официальной странице фестиваля «ВКонтакте».

- Она выступит на сцене КРК Арена «Уралец»,- говорится в сообщении.

Ранее организаторы публиковали полный список хедлайнеров фестиваля. К ранее заявленным артистам добавилась группа IOWA которая проведет акцию «Светает» вместе с камерным оркестром B-A-C-H. Акция пройдет в КРК «Уралец».

Кроме того, в 2021 году на Ural Music Night выступит группа ЛСП. Концерт пройдет на площадке в ДИВСе. А на сцене «Дисколенд» в цирке выступит группа «Мираж».

В 2021 году «Ночь музыки» пройдет в формате COVID-free. На площадки смогут попасть только те, у кого есть специальный QR-код, подтверждающий наличие прививки от коронавируса или антитела.