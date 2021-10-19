В Екатеринбурге потратят 17 миллионов, чтобы обезопасить самые аварийные участки дорог

В мэрии планируют снизить аварийность на дорогах Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург будет бороться с аварийностью на дорогах. Для этого администрация города хочет переоборудовать участки, на которых чаще всего бьются машины.

- Планируется строительство реконструкция светофорных объектов, установка дорожных знаков, искусственных неровностей, - сказал Сергей Яскевич, заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.

Планируется, что в ближайшем будущем на эти меры будет потрачено 17 миллионов 59 тысяч рублей.