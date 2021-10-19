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Общество19 октября 2021 12:56

В Екатеринбурге потратят 17 миллионов, чтобы обезопасить самые аварийные участки дорог

Сделано это будет благодаря реконструкции светофоров, установке знаков и создании искусственных неровностей
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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В мэрии планируют снизить аварийность на дорогах Екатеринбурга.

В мэрии планируют снизить аварийность на дорогах Екатеринбурга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург будет бороться с аварийностью на дорогах. Для этого администрация города хочет переоборудовать участки, на которых чаще всего бьются машины.

- Планируется строительство реконструкция светофорных объектов, установка дорожных знаков, искусственных неровностей, - сказал Сергей Яскевич, заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.

Планируется, что в ближайшем будущем на эти меры будет потрачено 17 миллионов 59 тысяч рублей.