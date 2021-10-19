«Единая Россия» хочет отдать мандат Высокинского Елене Чечуновой

Члены регионального отделения единогласно поддержали кандидатуру Чечуновой. Фото: сайт свердловского отделения партии «Единая Россия»

Свердловское отделение партии «Единая Россия» хочет передать мандат в заксобрании региона, который освободился после ухода Александра Высокинского в Совет Федерации, Елене Чечуновой. Об этом сообщает сайт партии.

- Уверен, что она будет защищать интересы жителей Свердловской области, - заявил исполняющий обязанности вице-губернатора региона по политическим вопросам Олег Чемезов.

В свою очередь секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий поддержал кандидатуру и отметил, что совместная работа с Чечуновой была конструктивной. Члены регионального отделения единогласно поддержали ее кандидатуру.

Теперь решение свердловского отделения «Единой России» находится на согласовании у президиума генерального совета партии. Чечунова поблагодарила коллег за доверие и пообещала постараться, чтобы его оправдать.

- Воспринимаю это решение как партийное поручение по реализации народной программы партии, созданной вместе с гражданами в период избирательной кампании, - заявила она.