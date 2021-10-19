Вторую очередь набережной «Тагильская лагуна» откроют для прогулок в конце октября

На проект потратили больше 500 миллионов рублей. Фото: страница в Instagram Владислава Пинаева

Вторую очередь набережной «Тагильская лагуна» откроют уже в октябре 2021 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

- 26 октября - открытие одного из главных объектов к 300-летию Нижнего Тагила, - написал он.

Территория набережной, которую благоустроили, составляет 60 тысяч квадратных метров. На проект потратили больше 500 миллионов рублей.

В рамках озеленения на набережной высадили 161 дерево. В том числе на «Тагильской лагуне-2» появились дубы, клены и рябины. Также там разместили 2 640 кустов кизильника.

Благоустройство очереди набережной Тагильского пруда началось еще в конце января 2021 года. Строители выкорчевали сухие деревья и укрепили берег. На участке появилась набережная. На территории сделали дорожки и площадки для разных видов спорта.