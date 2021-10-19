К Универсиаде-2023 за 5,7 миллионов в Екатеринбурге установят светофоры на пути следования клиентских групп

Светофорные объекты построят к играм Универсиады. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К грядущей Универсиаде-2023 в Екатеринбурге построят несколько светофоров на дорогах, по которым будут передвигаться клиентские группы.

- Планируется строительство светофорных объектов у спортивного комплекса «Калининец» на перекрестке Донская – Краснофлотцев, на перекрестке Краснофлотцев – Космонавтов, потому что там будет выезд клиентских групп со стадиона «Калининец», - объяснил Сергей Яскевич, заместитель председателя Комитета по транспорту организации дорожного движения и развитию улично-дорожной Администрации города Екатеринбурга. - На улице Центральной в деревне Универсиады будет построен светофорный объект, а также будет установка дорожных знаков при организации транспортных периметров безопасности объектов Универсиады.

Всего на эти работы планируют потратить 5 миллионов 706 тысяч рублей. Эти цифры озвучили сегодня, 19 октября, на заседании Городской Думы.