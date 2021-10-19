В Екатеринбурге прививку от COVID-19 поставили 30% населения

По данным на 18 октября в Екатеринбурге привито 518 267 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге от короновируса вакцинировались 31,9% взрослого населения. Об этом на заседании Гордумы рассказал замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.
- На 18 октября привито 518 267 человек. 484 204 завершили вакцинацию, - заявил он.
Демидов отметил, что повторно вакцинировались уже 15 942 горожанина. По его словам, в торговых центрах первым компонентом «Спутник V» были привит 45 521 екатеринбуржец. Вторую вакцину поставили в ТЦ 32 872 человека. «Спутник Лайт» выбрали для вакцинации в ТЦ 12 059 граждан.
По данным на 178 октября, в Екатеринбурге 623 012 доз вакцины. Из них 503 247 - «Спутник V», 98 690 - «Спутник Лайт», 11 130 – «ЭпиВакКороны» и 9945 – «КовиВака».
Ранее, 12 октября 2021 года, лавный эпидемиолог региона Александр Харитонов, заявил, что в Свердловской области прививку от коронавируса поставили 28% населения. Он подчеркнул, что нужно создать иммунитет у 60% населения региона. При этом он уверен, что взрослых жителей Свердловской области нужно привить на 80%.
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