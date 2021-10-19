Свердловская область потратит 40 миллионов, чтобы бесплатно возить по Екатеринбургу участников Универсиады-2023

По предварительной информации, расходы на бесплатный проезд для гостей Универсиады возьмет на себя областной бюджет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дни грядущей Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, спортсмены и клиентские группы, приехавшие со всего мира, смогут ездить на общественном транспорте города бесплатно. Об этом заявили сегодня, 19 октября, на заседании Городской Думы.

- Одно из требований проведения в городе Универсиады – обеспечение бесплатного проезда в городском наземном транспорте участников и клиентских групп, - объясняет Сергей Яскевич, заместитель председателя Комитета по транспорту организации дорожного движения и развитию улично-дорожной Администрации города Екатеринбурга. - Потребуется 40 миллионов 421 тысяча рублей. По опыту проведения матчей Чемпионата мира по футболу, финансирование будет производиться из бюджета Свердловской области.

Этими деньгами город возместит убытки транспортным предприятиям, которые будут бесплатно возить иностранцев по городу. Речь идет об автобусах, метрополитене, трамваях и троллейбусах.