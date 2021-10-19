Сервис по доставке еды к поезду появился в Перми

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Теперь она доступна для пассажиров поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), отправляющихся или проходящих через станцию Пермь-2. Напомним, сервис уже действует в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте.

Сделать заказ можно на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при покупке электронного билета либо к ранее приобретенному проездному документу (в разделе «Оформление услуг к билетам»). При выборе соответствующей опции пассажиру будет представлен список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна эта услуга. После выбора станции появится список ресторанов и их меню. После выбора блюд нужно будет указать контактные данные пассажира и необходимые комментарии к заказу (количество персон, наличие аллергии на компоненты и т.д.). Доставку осуществляют курьеры предприятий общественного питания, из которых был оформлен заказ.

Заказать еду можно как заранее, так и непосредственно в поездке. Для удобства пассажиров в вагонах поездов дальнего следования размещены информационные стикеры «Доставка еды к поезду» с QR-кодом для перехода в раздел «Оформление услуг к билетам» на сайте ОАО «РЖД».

С начала 2021 года пассажиры поездов, следующих по полигону Свердловской железной дороги, воспользовались сервисом по доставке еды более 700 раз. Наибольшей популярностью он пользовался в Тюмени: на нее пришлось более половины заказов, Екатеринбург – на втором месте. Чаще всего пассажиры выбирали комплексные обеды и пиццу.

В целом по стране услуга по доставке еды к поезду доступна в 52 городах