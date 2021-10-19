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Здоровье19 октября 2021 10:50

В Нижнем Тагиле начнут ПЦР-тестирование пациентов с гриппом и ОРВИ

Опубликован список больниц, где будут брать тесты
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Тесты будут брать в трех медицинских учреждениях Нижнего Тагила

Тесты будут брать в трех медицинских учреждениях Нижнего Тагила

Фото: Алиса ТИТКО

Свердловский Минздрав утвердил список медицинских организаций, где будут тестировать пациентов с признаками острых респираторных инфекций, а также гриппа и пневмонии. Также мазок будут делать, если врач заподозрит у пациента свиной грипп.

В Нижнем Тагиле ПЦР-тестирование начнут проводить на базу трех медицинских учреждений:

- Демидовская больница, лаборатория на улице Мира, 61.

- Городская больница №4, лаборатория на улице Балакинской, 24

- Городская инфекционная больница, на улице Сульфатной, 4.

ПЦР-тестирование будут проводить также беременным женщинам, а также при вспышке заболеваемости в трудовых коллективах, школах и детских садах, где заболеют не менее пяти человек. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Напомним, что этой осенью в Свердловской области граждане болеют коронавирусом, гриппом, а также простудными заболеваниями. С 25 октября в регионе начнут вводить систему QR-кодов.