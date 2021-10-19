Среди жителей Екатеринбурга, которые привьются от коронавируса, хотят провести лотерею

К 18 октября в Екатеринбурге привились от коронавируса 518 267 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В борьбе за повышение уровня вакцинации населения Екатеринбург может пойти по пути Москвы и... устроить лотерею среди тех, кто привился от COVID-19. По крайней мере, такая идея сегодня, 19 октября, прозвучала на заседании Городской Думы.

- Вакцинация идет очень медленно. Те кто хотел привиться уже привились. Помимо разъяснений есть еще некая недосказанность, недопонимание у людей, - говорит Алексей Вихарев, депутат Городской Думы Екатеринбурга. - На комиссии по здравоохранению мы просили протокольно отметить, чтобы администрация города постаралась помочь нам и проработать идеологическую составляющую, чтобы замотивировать сомневающихся граждан. Кнут уже надоел людям. Сегодня в качестве альтернативы было бы неплохо, чтобы мы из негативной риторики – давайте увеличивать количество рейдов – ушли в риторику нейтральную, либо позитивную. Чтобы мы рассмотрели проведение лотереи – не такой значительной и дорогостоящей, как в Москве, а чуть попроще, но эффективнее и в большем количестве.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области сегодня также рассказали, что к 18 октября в Екатеринбурге привились 518 267 человек. Из них 484 204 полностью завершили вакцинацию. Повторно привились уже 15 942.