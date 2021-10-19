На Урале дальнобойщик вытолкнул легковушку на встречную полосу под фуру

Обвиняемый не успел затормозить и въехал в легковушку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить 44-летнего дальнобойщика из Тамбовской области за ДТП с легковушкой, в котором погиб человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла днем 9 июня 2021 года. Дальнобойщик был за рулем «КАМАЗа» с прицепом. Он ехал по ЕКАД от аэропорта Кольцово в сторону Березовского.

На 18 километре возникло затруднение движения, и поток машин сбавил скорость. Обвиняемый не обратил внимание и не успел затормозить. «КАМАЗ» столкнулся с легковушкой. От удара машину выбросило на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение легковушки и фуры. Водитель скончался на месте.

На дальнобойщика завели дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее на трассе «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» Lada Granta врезалась в грузовик MAN. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Из-за столкновения кабина грузовика и салон Lada Granta загорелись.

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