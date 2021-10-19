Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на разработку концепции набережной Исети

Архитекторы должны продумать в концепциях зоны для пассивного и активного отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запустили конкурс на разработку концепции набережной Исети от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Об этом на брифинге сообщил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и главный архитектор города Андрей Молоков.

- Мы отбираем семь лучших команд. С 19 октября по 19 ноября это будет происходить,- рассказал он.

С 22 по 26 октября комиссия будет обирать финалистов. Победитель конкурса, которого назовут 1 марта, получит 2,6 миллиона рублей. Шесть остальных участников получат по 500 тысяч рублей.

Участок набережной от улицы Ткачей до улицы Лыжников занимает площадь в 50 гектар. Его протяженность составляет 5,5 километра.

Архитекторы должны продумать в концепциях зоны для пассивного и активного отдыха. Также они должны позаботиться об игровом и спортивном оборудовании, организовать беговые, велосипедные и речные маршруты.

Помимо этого, проектировщикам нужно максимально сохранить озеленение и разработать концепцию освещения. Благоустройство набережной будет осуществляться частями.

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